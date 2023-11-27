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أحمد جودة - القاهرة - وجّه المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي رسالة إلى جماهير ريال مدريد بعد المواجهة مع قادش في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

اول تعليق من أنشيلوتي بعد إسقاط قادش

ونشر أنشيلوتي تغريدة عبر حسابه على شبكة "تويتر" قال فيها: "ثلاث نقاط إضافية بفضل العمل الرائع والتزام الفريق بأكمله."

حقق ريال مدريد الانتصار في مباراته مع قادش بنتيجة 3-0، مما جعله يتصدر جدول ترتيب الليجا، مؤقتًا، برصيد 35 نقطة، وهو رصيد يتفوق به بفارق نقطة عن جيرونا، الذي سيختتم جولته في المباراة التي ستقام يوم الاثنين أمام أتلتيك بيلباو.

وأضاف رودريجو للميرينجي نكهة البطولة في المباراة بتسجيله هدفين وتقديمه تمريرة حاسمة لهدف ثالث. وستستعد الفريق للتحضير لمواجهة نابولي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.