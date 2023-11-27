نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خليفة فلافيو".. الأهلي ينافس صن داونز وبيراميدز على ضم مهاجم غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رصدت إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، صفقة جديدة في مركز المهاجم الصريح، والذي يبحث عنه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ويعاني الأهلي في الموسم الحالي من تراجع مستوى المهاجمين، والتناوب على إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى، مما كان سببا في خسارة بعض النقاط.

- صراع ثلاثي لضم هداف ميدياما

ونشر موقع "ghanasoccernet" الغاني، عن وجود صراع ثلاثي داخل إفريقيا، للحصول على خدمات نجم فريق ميدياما، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتابع الموقع الغاني، الأهلي دخل مؤخرا في منافسة مع صنداونز الجنوب أفريقي ونادي بيراميدز، للحصول على توقيع المهاجم جوناثان سوا، صاحب 23 عاما، لتدعيم خط الهجوم.

ولفت المهاجم الدولي الأنظار بشدة، خلال مواجهة الأهلي الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا أمام ميدياما والتي انتهت بفوز الفارس الأحمر بثلاثية نظيفة