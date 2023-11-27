نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ولانس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأوروبية لمتابعة مباراة آرسنال ولانس وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

نجح آرسنال في الجولة الماضية في الفوز على إشبيلية بهدفين نظيفين بينما خسر لانس من ايندهوفن بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل آرسنال صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بينما يحتل لانس المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة آرسنال ولانس في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال ولانس يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2024 على إستاد الإمارات معقل آرسنال وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.