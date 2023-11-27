نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هدف ريال مدريد المنتظر".. تشيلسي يورط نجم الهلال السعودي مع إدارته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعمل إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي في الفترة الحالية، على مواصلة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ويضع مسؤولو الفريق الإنجليزي، تدعيم خط الهجوم في المقام الأول في الميركاتو الشتوي القادم.

- كوليبالي يتوسط لتشيلسي

وذكر الصحفي الشهير "مايك مكجارث"، أن مسؤولو البلوز يضعوا النيجيري فيكتور أوسيمين، على أولوية التعاقدات الشتوية القادمة، لتدعيم خط الهجوم في الموسم الحالي.

وتابع:" تشيلسي يستغل علاقته الوطيدة يالمدافع السابق للفريق والهلال السعودي الحالي، كاليدو، للتوسط في إقناع اللاعب بالتوقيع للعملاق اللندني هذا الموسم.

وأثارت تلك الأنباء غضب جماهير وإدارة الزعيم، حيث كانوا يرغبون في مجهود اللاعب لإقناع زميله بالرحيل إلى فريقه الحالي وليس تشيلسي.

