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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا اليوم بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك لاعتماد محضر الجمعية العمومية العادية التي عقدت يومي 17 و18 نوفمبر الجاري.

مجلس ادارة الاهلي يجتمع اليوم لاعتماد الجمعية العمومية

وكانت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، فوضت مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يقوم المجلس بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.

وأعلن الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن حضور 3034 عضوًا فقط من أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.

ويستعد المارد الأحمر في الوقت الحالي لمواجهة نظيره سموحة، يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

كما يستعد الفريق لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

