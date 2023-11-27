نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "انتصارات مزيفة بسبب رونالدو".. نجم الدوري السعودي يضع النصر في كارثة بتصريح غريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر عوض خميس، نجم نادي الأخدود السعودي، موجة غضب عارمة عقب تصريحاته الأخيرة عن مواجهة النصر في دوري روشن، واللعب أمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وانتهت تلك المواجهة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أحرز رونالدو من بينها هدفين.

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وعلق نجم الأخدود عن مواجهة رونالدو قائلا:" قلوبنا انتفضت منذ أن رأيناه في الملعب للمرة الأولى، أعشق الدون منذ وجوده في ريال مدريد، أنا مدريدي منذ الصغر".

وتابع:" رونالدو دائما يتفوق في الارتقاء أمام المدافعين، لذلك تحدثت مع نفسي في تلك الكرة وقلت، ياراجل خليك ما راح أأخذ الكرة من أمامه ولا كنت أريد أن أسبب له إصابة لذلك لم أقفز معه".

وتسببت تلك التصريحات في تعليقات نارية من منافسي ورونالدو، الذين أكدوا أن تلك هي الانتصارات التي يحققها رونالدو لفريقه، كما شدت بعض الجماهير على ضرورة توقيع عقوبة قوية من إدارة الأخدود على اللاعب الذي وصفوه بالمتهاون.

