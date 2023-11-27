ايهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة ببراميدز في الجولة السابعة من منافسات دوري نايل. قائمة الإسماعيلي لمواجهة ببراميدز في دوري نايل وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

خط الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، محمد عمار

خط الوسط: عمر الساعى، عماد حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، مروان حمدى، محمد وجدي، صالح جمعة، عبد الله السعيد، محمد بيومي، بشار أشرف، عمرو السعيد

خط الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي، حسن صابر موعد مباراه الإسماعيلي وبيراميدز في دوري نايل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد برج العرب.

