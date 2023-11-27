نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأهلي أم الزمالك".. رئيس إنبي يكشف حقيقة رحيل نجومه هذا الموسم وموقف حمدي فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن ما يتردد مؤخرا بشأن اقتراب رحيل بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ودخل قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، مؤخرا في مفاوضات مع أحد نجوم الزعيم البترولي، لتدعيم صفوف

الفريق في الموسم الحالي.

- الشريعي يحسم الجدل

وأكد الشريعي:" لم تصل أي عروض أو مفاوضات رسمية من جانب النادي الأهلي، للحصول على خدمات المهاجم أحمد أمين أوفا، ومحمد حمدي".

وتابع:" حدث لبس بسبب مقابلة الرئيس التنفيذي لانبي مع سعد شلبي المدير التنفيذي للأحمر، ولكن لم يكن النقاش حول اللاعبين".

وواصل:" لن يتم بيع محمد حمدي نهائيا داخل مصر مهما كان المبلغ، ولا توجد أي عروض لأوفا، نحن نستثمر في اللاعبين حسب حاجة الفريق، لذلك لا نضع قيمة محددة".

وأشار:" الزمالك لم يفاوض البلعوطي حارس مرمى إنبي، ولا أراه مختلفا عن محمود جاد، الذي رحل بقيمة 23 مليون جنيه".

وأختتم:" إنبي لم يحصل على حقه من الأهلي في صفقة رحيل حمدي فتحي إلى الدوري القطري والتي تقدر بعشرين مليون جنيه، نستمر في النقاش مع الأحمر لذلك لا توجد أزمة".

