نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك جديد من محامي كهربا بشأن أزمة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن محامي كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استأنف على قرار الفيفا الإلزامي بشأن قرار السداد الفوري.



وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن هذا الاستئناف من المتوقع أن يقبل، وهذا القبول ربما يزيد في مماطلة أزمة اللاعب لسنة جديدة أخرى بسبي الإجراءات ومطالبة الحيثيات.



تحرك جديد من محامي كهربا بشأن أزمة الزمالك

واختتم شبانة قائلًا، أن محامي اللاعب زكي وبدأت أشعر بمحاولات للمماطلة في القضية حتى اعتزال اللاعب.



يذكر أن، الأهلي قد تقدم بعرض لنادي الزمالك لتقسيط المبلغ منذ فترة قليلة ولكن تم رفضه على الفور.



وكان كهربا قد شارك في فوز الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

