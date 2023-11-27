تاو يخضع للفحص الطبي في الأهلي لحسم موقفه من مواجهة سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، خضوع الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق، للفحص الطبي من أجل تحديد موقفه من مواجهة سموحة، بالدوري العام.

واشتكى بيرسي تاو من الإصابة بكدمة فى القدم، في آخر دقائق مباراة ميدياما الغاني، التي أقيمت على ستاد السلام، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان تاو، غاب عن المشاركة فى مران الأهلي أمس الأحد، واكتفى بالتواجد فى مقر النادي واكتفى بالتدريب في صالة الجيم، حيث خضع لفحص طبي على يد طبيب الفريق.

ووضع الجهاز الطبي، برنامجًا تأهيليًا للاعب الجنوب إفريقي، وسيتم متابعة حالته في مران اليوم من أجل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، وكذلك لقاء سموحة المقبل.

ويستعد المارد الأحمر في الوقت الحالي لمواجهة نظيره سموحة، يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

