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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه بورتو البرتغالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات قوية من تشافي قبل مواجهة بورتو

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:"مباراة مهمة لنا، لدينا فرصة جيدة لكي نتأهل متصدرين".

وأضاف:"إذا حققنا الفوز فسوف نضمن ذلك، بعد سنتين من عدم التأهل وسندخل المباراة بحماس كبير".

وتابع:"أشعر بدعم النادي بكل جانب، وأتحدث يوميًا مع لابورتا وديكو وأنا صديقهما وأشعر بدعمهما".

وواصل:"هناك علاقة بين ما نشرحه وما يفعله اللاعبون على أرض الملعب. ضد رايو فاليكانو لعبنا مباراة جيدة، ومن أجل الفوز خلقنا أداءًا أكثر عدوانية بالأخص في الشوط الثاني".

وزاد:" نحن بحاجة إلى مزيد من الاستمرارية في المباريات، ولكن غرفة خلع الملابس موحدة".

وأردف:"التشخيص واضح دائمًا، ونحن ننقله للاعبين، لقد فشلنا في الضغط العالي، في الكثافة، في العقلية، هناك العديد من الأمورـ ولكنني أؤمن بقوة بأننا سنلعب جيدًا مرة أخرى ونحقق النتائج، وإلا لما كنت هنا".

وأوضح:"أنا بخير ولدي طاقة وأؤمن بالفريق واللاعبين، لعبنا جيدًا وفزنا بالألقاب الموسم الماضي، ثقتي عمياء بالطاقم الفني. في العمل علموني دائمًا مقولة "كلما تعمل كلما يأتيك الحظ، لذلك أعمل جاهدًا".

واستطرد:"الضغط هو نفس الشيء الذي تخبرني به في كل مؤتمر صحفي، النتائج ستحدد مستقبل الموسم، بعد شهر من الآن سيأتي كأس السوبر وستقول لي نفس الشيء، إنه برشلونة، الضغط الناتج عن التواجد هنا، هذا لا يغير شيئًا، نقوم بالتخطيط للمباريات بشكل جيد ونجعل اللاعبين يشعرون بالرضا، لدينا الكثير على المحك لأن مباراة بورتو مهمة جدًا في دوري الأبطال".

وعن التحكيم قال:"من الواضح أننا كنا سنصل بشكل أكثر هدوء لو لن ننتأخر بفارق 4 نقاط عن المتصدر كما أن جيرونا لم يلعب بعد لم يحالفنا الحظ مع التحكيم، وهذا ليس عذرًا، لإنه فعلًا علينا أن نلعب بشكل أفضل، لكن الأخطاء التحكيمية أضرت بنا، ولم يحالفنا الحظ حتى الآن".

وأكمل:"لحسن الحظ لا أشعر بالوحدة، أحظى بثقة الرئيس وديكو، والموظفين المخلصين لي، وهم أيضًا أصدقاء، بصرف النظر عن أخي وعن اللاعبين فإن الأمور تسير على ما يرام، علينا العمل والمحاولة وهذه هي كرة القدم، كما كان الحال في العام الماضي.".

وأتم:"علينا أن نغير العقلية وأن نكون أكثر تركيزًا، خسرنا الكثير من الأشياء هذا الموسم، في العام الماضي لم نخسر ولم نتنازل عن أي شيء ولهذا السبب حصلنا على نتائج أفضل".

