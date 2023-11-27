نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الظاهر السقا: الأهلي والزمالك وفيوتشر خاضوا مباريات سهلة وبيراميدز صاحب الفوز الأصعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الظاهر السقا قائد منتخب مصر الأسبق أن فوز كل من الأهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن فيوتشر كان مهم للغاية فى بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، خاصًة أن على الفرق المصرية المنافسة على البطولات.

تصريحات عبد الظاهر السقا

وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أري أن الأهلي والزمالك وفيوتشر خاضوا مباريات سهلة فى دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأضاف:" بصراحة البدايات كانت سهلة للأهلي أمام ميدياما والزمالك أمام أبو سليم وفيوتشر أمام سوبر سبورت على الرغم أن الثلاث فرق التي واجهت الفرق المصرية كان لهم فرص خلال المباريات.

وتابع:" المباراة الوحيدة التي كانت صعبة للفرق المصرية هي مباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي، لأنه فريق قوي ومنظم.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز بثلاثية أمام ميدياما بينما الزمالك فاز بهدف دون رد على أبو سليم الليبي وفيوتشر فاز على سوبر سبورت بهدف بيراميدز فاز بنفس النتيجة على مازيمبي الكونغولي.