طارق السيد: هجوم الزمالك عليه علامات استفهام ويحتاج " هداف"

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أحمد جودة - القاهرة -

قال طارق السيد قائد نادي الزمالك الأسبق أن هجوم القلعة البيضاء يحتاج لمهاجم قوي يتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة من أجل دعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

تصريحات طارق السيد

وقال طارق السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هجوم الزمالك عليه علامات استفهام، إذا كان زيزو ليس فى حالته الفنية يكون الفريق من الصعب أن يحرز أهداف، وعلي النادي التعاقد مع مهاجم قوي.

وأضاف:" الزمالك يحتاج هداف يقوم بترجمة الفرص التي تتاح للفريق.