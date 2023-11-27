أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الأهلي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد المقاولون العرب.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012