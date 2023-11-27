دبي ـ أ.ف.ب: أعلن نادي النصر الاماراتي لكرة القدم أمس تعاقده مع الهولندي الفريد شرودر، ليقود فريقه الأول بديلاً للصربي جوران توفيجدجيتش المقال من منصبه بسبب سوء النتائج. وكان شرودر (51 عاماً) أقيل من تدريب العين الاماراتي في 8 نوفمبر بشكل مفاجئ «وذلك لعدم انسجام المدرب وطاقمه الفني المعاون مع منظومة العمل بالنادي». وقاد الهولندي العين للتألق محلياً وإلى دور الـ16 لدوري ابطال آسيا بعد تصدره للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (12 نقطة) أثر فوزه في أربع مباريات.

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