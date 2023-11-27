فريق نخل شاذون يتوج بالمركز الأول فـي مسابقة قدرات للرماية بنخل

نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي:

اختتمت مؤخرا على ميدان الرماية بوادي الهدك بولاية نخل بطولة قدرات التي نظمها فريق نخل للرماية تحت اشراف اللجنة العمانية للرماية بالأسلحة التقليدية وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، شارك فيها أكثر من ١٠٠ مشارك، حيث توج في التصفيات النهائية فريق نخل شاذون (ب) بالمركز الأول، فيما حل ثانيا فريق اتحاد مسيب (ب) فيما جاء فريق بن مسيب في المركز الثالث وحصل على المركزالرابع فريق مسكن للرماية وفي مجال الرماية الفردية حقق المركز الأول الرامي هزاع بن خميس المقبالي من ولاية محضة الذي حصل على ١٠٧ نقاط وحقق المركز الثاني محمد بن ناصر القعنوني من ولاية المصنعة وحصل على ١٠٣ نقاط، وجاء ثالثا الرامي عبدالله بن خميس المقبالي من ولاية محضة الذي حصل على ١٠١ من النقاط . رعى ختام بطولة قدرات التي أقيمت بميدان الرماية بوادي الهدك بولاية نخل، سعادة محمد بن سليمان بن حمود الكندي محافظ شمال الباطنة واشتمل حفل الختام على عدة فقرات منها قصيدة وطنية للشاعر محفوظ بن احمد الرقيشي بعد ذلك قام راعي الختام بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير علي الفرق والمشاركين في المنافسات، كما قدم سعيد بن علي الحكماني رئيس فريق نخل للرماية هدية تذكارية لراعي المناسبة.

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