الحصان جوهر للخيالة السلطانية يفوز بالمركز الأول على مضمار الشارقة

فاز الحصان جوهر للخيالة السُّلطانية بالمركز الأول في منافسات الشوط الثالث شوط الفردوس للخيول العربية الأصيلة لمسافة ١٧٠٠ متر، والذي أقيم مساء أمس على مضمار الشارقة للفروسية والسباق بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تتويج الحصان جوهر بالمركز الأول جاء بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرِّب إبراهيم الحضرمي، فيما حقق المركز الثاني الحصان جيم تايم لاسطبلات الريف بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي وإشراف المدرِّب جابر بيطار، وحلَّت في المركز الثالث الفرس نسرين الوثبة للوثبة للسباقات بقيادة الفارس جوليس موباين وإشراف المدرِّب اريك مارتنيل.

شارك عبدالله بامخالف أمين الصندوق باللجنة الأولمبية العُمانية ومحمد الرحبي المدير التنفيذي في الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الذي أُقيم بالمملكة العربية السعودية ظهر أمس بحضور أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة ممثِّلي اللجان الأولمبية الوطنية في الدول الإسلامية الأعضاء الـ57. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وتقرير الأمانة العامة عن الفترة مارس ـ نوفمبر 2023م والتقارير المالية والإدارية، وتعديلات النظام الأساسي، وتمديد فترة مجلس الإدارة واستضافة دَوْرتَي ألعاب التضامن الإسلامي السادسة 2025م، والسابعة 2029م، والخطة الاستراتيجية للاتحاد.

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