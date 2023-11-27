اليوم طائرة السيب تسعى لصدارة الترتيب فـي مواجهة صحار

فـي لقاء مؤجل من الجولة الخامسة

تسعى طائرة السيب للتحليق إلى صدارة الترتيب العام لدَوْري عام الكرة الطائرة اليوم من خلال اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة في مواجهة طائرة صحار في اللقاء الذي سيقام في السادسة مساء على صالة نادي السيب.

لقاء اليوم مهم جدًّا لفريق السيب الذي نجح خلال الجولات الماضية في الوصول إلى صدارة الترتيب العام ومتقاسمًا مع فريق السلام الذي يتصدر حاليًّا الترتيب العام برصيد 15 نقطة، فيما يملك السيب رصيد 12 نقطة بعد الجولة الرابعة، وتملك طائرة السيب كل مقوِّمات وإمكانات الحصول على نتيجة الفوز في ظل التواضع الكبير لطائرة صحار هذا الموسم والتي تقبع حاليًّا في المركز السادس في الترتيب العام برصيد خمس نقاط.

وخلصت الجولة الخامسة بحصول فريق السلام على صدارة الترتيب العام بعد الفوز الذي حققته على حساب صحم بنتيجة 3/‏صفر (25/‏19 و25/‏17 و25/‏20) فيما تمكن نادي عمان من تحقيق فوز آخر له على حساب فريق بهلاء متذيل الترتيب العام بدون نقاط، وأنهى نادي عمان اللقاء بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل (25/‏13 و25/‏16 و25/‏17) ويحتل نادي عمان المركز الخامس في الترتيب العام برصيد خمس نقاط، وتمكن مجيس كذلك من الفوز بصعوبة في الجولة الماضية على فريق البشائر بنتيجة 3/‏2 جاءت نتائج تلك الأشواط (18/‏25 و25/‏21 و25/‏22 و25/‏21 و9/‏15) ورفع هذا الفوز طائرة مجيس إلى المركز الرابع برصيد ثماني نقاط، فيما بقي البشائر في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.