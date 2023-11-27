انطلاق منافسات كأس جلالة السلطان للهوكي وأهلي سداب وصحار يقصان شريط الافتتاح

غدا وبمشاركة 10 أندية

تنطلق غدًا الأربعاء منافسات مسابقة كأس جلالة السُّلطان المُعظَّم للهوكي في نسختها الـ53 لعام 2023م التي ستقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 19 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 أندية تمَّ توزيعها على مجموعتين «النخبة ـ التحدي»؛ حيث تضم مجموعة النخبة أندية صحار والنصر وصلالة والسيب وأهلي سداب ومجموعة التحدي أندية صحم ومسقط وظفار ومرباط والاتحاد، حيث تقام غدًا ثلاث مباريات في انطلاق الجولة الأولى منها مباراة واحدة في مجموعة النخبة يلتقي أهلي سداب مع صحار في الساعة الخامسة مساء على ملعب الهوكي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، كما تقام غدًا مباراتان في مجموعة التحدي يتبارى في المباراة الأولى مسقط مع صحم في الساعة السابعة مساء على ملعب الهوكي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، ويلعب في المباراة الثانية مرباط مع ظفار في الساعة السادسة مساء بملعب الهوكي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار.

معايير التصنيف

ويأتي تقسيم الفِرق على مجموعتين بناء على معايير التصنيف العام للأندية المشاركة بمسابقات عام 2022، وكذلك الدَّوري العام للهوكي 2023 وحسب التحديثات الأخيرة في المسابقات الدولية المعمول بها في الاتحادين الآسيوي والدولي؛ من حيث إتاحة الفرصة لجميع الفِرق. ويقضي نظام المسابقة بأن تتبارى الفرق فيما بينها بنظام الدَّوري من دَوْر واحد لتحديد ترتيب الأندية بكلِّ مجموعة، ويتأهل للأدوار النهائية الفِرق الثلاثة الأولى من مجموعة النخبة، ويتبارى رابع مجموعة النخبة مع ثاني مجموعة التحدي، والفائز يتأهل للأدوار النهائية ويتبارى خامس مجموعة النخبة مع أول مجموعة التحدي والفائز يتأهل للأدوار النهائية.

ويبلغ إجمالي الأندية المتأهلة للأدوار النهائية 8 أندية يتم تقسيمها على مجموعتين بواقع 4 أندية في كلِّ مجموعة حيث تتكون المجموعة الأولى من أول مجموعة النخبة ورابع مجموعة النخبة وخامس مجموعة النخبة وثالث مجموعة التحدي، وتضم المجموعة الثانية ثاني مجموعة النخبة وثالث مجموعة النخبة وأول مجموعة التحدي وثاني مجموعة التحدي، وتقام جميع مباريات المجموعتين على ملعب الهوكي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر. وتلعب الأندية الصاعدة للأدوار النهائية بنظام الدَّوري من دَوْر واحد لتحديد الترتيب العام يتأهل الناديان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المربع الذهبي حيث يلتقي فيه أول المجموعة الأول مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، والفائز منها يصعد للمباراة النهائية، والخاسر يلعب على المركز الثالث.