نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في دوري نايل.

وقدم التهنئة للاعبين عقب الفوز على أبو سليم الليبي أمس في كأس الكونفدرالية الإفريقية وطالب من اللاعبين بضرورة التركيز في المباريات القادمة.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد السلام.

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