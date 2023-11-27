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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن حقيقة تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي التركي في يناير المقبل.

ريال مدريد يكشف حقيقة تعاقده مع إيكاردي

وظهرت تقارير كثيرة في الفترة الأخيرة أكدت أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع إيكاردي في الميركاتو الشتوي القادم لتعويض غياب فينيسيوس.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو ان مسؤولي نادي ريال مدريد أعلنوا أنهم لن يدخلوا في مفاوضات من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي في فترة الانتقالات القادمة.

وأشار رومانو إلى:" انفجار إيكارى من الأندية ساهم فى لفت أنظار كبار أوروبا، لكن الريال نفى ارتباطه بالصفقة، كما أن الفريق الملكى متحمس لوصول إندريك من أجل دعم الهجوم فى 24 يوليو المقبل".

