نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموقف النهائي لمحمود علاء وعبدالله جمعة من اللحاق بمباراة فيوتشر في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، في إطار الاستعدادات لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

وكان محمود علاء تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك بيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وشارك المدافع في جميع فقرات مران الزمالك اليوم، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة.

عبدالله جمعة ينتظم في التدريبات الجماعية

تماثل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الركبة، والتي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد مران الزمالك اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في الدوري، مشاركة عبد الله جمعة في كافة فقرات المران سواء البدنية أو الفنية بعد تأكد الجهاز الطبي من جاهزيته للمشاركة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.