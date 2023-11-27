نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة معتمد جمال مع الجزيري قبل مواجهة فيوتشر في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث معتمد جمال مع سيف الجزيري عقب انتهاء الجزء الأول من التقسيمة التي خاضها اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية خلال مران اليوم.

ومنح القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بعض التعليمات الفنية للمهاجم التونسي لتنفيذها في الجزء الأخير من التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.