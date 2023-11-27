برشلونة يجدد اهتمامه للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

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أحمد جودة - القاهرة -

جدد مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اهتمامهم بالتعاقد مع نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يسعى للتعاقد مع كيميتش

وقال الصحفي مانو ساينز من صحيفة آس الإسبانية أن مسؤولي نادي برشلونة سيعودون للتعاقد مع اللاعب كيميتش نجم خط وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأكد ساينز أن نادي برشلونة يضع الألماني كيميتش في أولويات قائمة التعزيزات في الموسم الجديد للتعاقد معه من أجل تدعيم خط وسط النادي الكتالوني.

وأوضح مانو ساينز أن شرط انضمام كيميتش إلى صفوف نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة أن لا يقوم اللاعب بتمديد عقده مع صفوف نادي بايرن ميونيخ.