نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يتغلب على اجمك بثنائية ويتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد الفوز أمام نظيره أجمك اف سي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "ميتالورج"، في خامس جولات مرحلة المجموعات.

ويحتل الاتحاد بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة لقاء وحيد، بينما يتذيل فريق أجمك اف سي الترتيب، دون نقاط، بعد خسارة خمس مباريات.

أحداث مباراة الاتحاد وأجمك اف سي في دوري أبطال آسيا

سجل عبد الرازق حمد الله أول أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة طولية من فابينيو استقبلها حمد الله برأسه وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير كرة رائعة، مرت من بين أقدام الحارس فاليزون رحميوف.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 34، بعد تمريرة من مهند الشنقيطي إلى زميله عبد الرازق حمد الله الذي سدد كرة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص مارتن بواكي الفارق لصالح أجمك اف سي في الدقيقة 78، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها المدافع لويز فيليبي ليتابعها سانزهار تورسونوف بتسديدة ثم تابعها بواكي بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أسفل منتصف المرمى.