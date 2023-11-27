نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الاتحاد ضد أجمك اف سي في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الاتحاد وأجمك اف سي بفوز العميد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "ميتالورج"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة الاتحاد ضد أجمك اف سي

سجل عبد الرازق حمد الله أول أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة طولية من فابينيو استقبلها حمد الله برأسه وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير كرة رائعة، مرت من بين أقدام الحارس فاليزون رحميوف.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 34، بعد تمريرة من مهند الشنقيطي إلى زميله عبد الرازق حمد الله الذي سدد كرة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص مارتن بواكي الفارق لصالح أجمك اف سي في الدقيقة 78، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها المدافع لويز فيليبي ليتابعها سانزهار تورسونوف بتسديدة ثم تابعها بواكي بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أسفل منتصف المرمى.