نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 لاعبين.. ما هي غيابات ريال مدريد أمام نابولي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره فريق نابولي الإيطالي يوم الأربعاء المقبل ف الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

غيابات ريال مدريد أمام نابولي

ومن المقرر أن يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو المباراة وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتعرض النجم الكرواتي لوكا مودريتش للإصابة في الفترة الأخيرة وانضم إلى قائمة إصابات فريق ريال مدريد ومن المتوقع غيابه عن مباراة نابولي.

وسيغيب 8 لاعبين دفعة واحدة عن فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء وهم تيبو كورتوا، كيبا، ميليتاو، أوريلين تشواميني، كامافينجا، لوكا مودريتش، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.