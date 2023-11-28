تشافي يقرر تأجيل قائمة برشلونة لمواجهة بورتو والسبب مثير

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن تشافي، مدرب فريق برشلونة، قد قرر تأجيل إعلان قائمته المستدعاة لمباراة الغد أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.

يستعد ملعب "مونتجويك" لاستضافة هذه المواجهة المهمة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.

تشافي يقرر تأجيل قائمة برشلونة لمواجهة بورتو

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قرر تشافي تأجيل إعلان القائمة الخاصة بالمباراة بسبب الحارس مارك أندريه تير شتيجن. عادةً ما يُعلن تشافي عن القائمة في اليوم السابق للمباراة، ولكنه قرر تغيير هذه الاستراتيجية بسبب تحسن حالة تير شتيجن.

تغيب تير شتيجن عن مباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو في الليجا بسبب إصابة تعرض لها في معسكر منتخب ألمانيا. ينتظر تشافي الفحص الأخير لتير شتيجن صباح الثلاثاء لتحديد مشاركته في مواجهة بورتو. يزداد التفاؤل بشأن حالة تير شتيجن بعد مشاركته في التدريبات يوم الأحد، ورغم تواجده في صالة الألعاب الرياضية بعد ذلك، يتطلع إلى المشاركة في المباراة المهمة.