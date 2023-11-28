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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مشاركة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، في المباريات القادمة، ولكنه يعاني من إصابة على مستوى الرقبة.

هل الإصابة تمنع رونالدو من المشاركة في ديربي الهلال والنصر؟

وقد تعرض رونالدو للإصابة خلال مشاركته مع فريقه النصر في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ضيفه بيرسبوليس الإيراني، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الأول بارك، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

واضطر كريستيانو رونالدو لمغادرة الملعب عقب مشاركته أساسيا في تشكيل النصر ضد بيرسبوليس في الدقيقة ال78، من عمر الشوط الثاني بسبب إصابته في الرقبة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن الفحوصات الأولية للإصابة التي خضع لها أكدت إصابته بكدمة متوسطة في الرقبة، وتلقى العلاج الطبيعي للتعافي منها.

وأشارت قناة الإخبارية السعودية أن الإصابة لن تمنع مشاركة كريستيانو رونالدو في المباراة التي تجمع بين فريقه ضد الهلال.

ويواجه فريق النصر نظيره الهلال، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 ديسمبر، في مباراة التي تقام بينهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ضمن الجولة 15 من منافسات دوري روشن السعودي