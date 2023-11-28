نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كاسترو بعد تأهل النصر لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن تأهل فريقه لدور 16 من دوري أبطال آسيا وموقف كريستيانو رونالدو بعد إصابته أمام بيرسبوليس.

تصريحات لويس كاسترو

وقال كاسترو: "لاعبو النصر فهموا أن طريق النجاح يتطلب الاستشفاء بشكل جيد، 20 مباراة دون هزيمة وتعادلين يعني شيء واحد هو العمل والشجاعة".

وتابع: "الإصابة التي تعرض لها رونالدو ليست سهلة، وأتمنى أن يقوم الطاقم الطبي بدوره من أجل اللحاق بالمباريات القادمة".

واختتم حديثه: "الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو العمل وأن نكون بالغد أفضل من الأمس ولا أبحث عن مجد شخصي فقط أو مقارنة مع مدرب آخر".

