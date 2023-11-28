نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أبو سليم يؤكد بشكل نهائي على ملعب مباراة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شكري الخطوي مدرب أبو سليم الليبي على الملعب الذي يقام عليه مباراة الإياب التي تجمع بين فريقه ضد نظيره الزمالك، وأشار إنه ا ستقام على ملعب عنابة بالجزائر.

تصريحات مدرب ابو سليم



وتمكن نادي الزمالك بالفوز في دور المجموعات في كأس الكونفدرالية على أبو سليم بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

ووجه الخطوي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، التهاني والمباركات لنادي الزمالك على الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب، مؤكدًا أنها مباراة بين شقيقين وقدموا فيها أداء جيد دفاعيا وهجوميا.



وأكمل حديثه بأنهم حاولوا على السيطرة بالتحولات الهجومية ضد الزمالك في الربع ساعة الأخيرة من المباراة واشتغلوا على الدفاع بقوة في وسط الملعب، ليتمكنوا من إيقاف خطورة لاعبي الزمالك مثل أحمد سيد زيزو وشيكابالا.

وأكد أن خطورة الزمالك بالكامل كانت من الكرات الثابتة وليس من اللعب المفتوح.

وأختتم حديثه: " مباراة الإياب ضد الزمالك ستكون في ملعب عنابة بالجزائر بشكل مؤكد ونهائي".