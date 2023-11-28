نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بالإجماع".. الزمالك يرفض تولي أحمد حسام ميدو هذا المنصب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخطط مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، في تكوين هيكل صلب من رموز الفارس الأبيض وبعض المتخصصين، لإدارة شركة الكرة الجديدة داخل القلعة البيضاء، لإدارة ملف كرة القدم بشكل احترافي ومنظم.



- ميدو مرفوض داخل الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"،:" كان يوجد أغلبية من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، برفض تواجد أحمد حسام ميدو في شركة الكرة للنادي بالفترة المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أبرز المرشحين بقوة لتولي منصب رئيس شركة الكرة، هو أيمن يونس نجم الفريق الأسبق".

وتعمل إدارة الزمالك مؤخرا، على بدء شركة الكرة في مهام عملها، في انتظار حسم بعض العوائق التي تقف أمام مجلس الإدارة الجديد، والتي يأتي في مقدمتها أزمة إيقاف قيد الفارس الأبيض.