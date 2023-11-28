نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لهذا السبب"..أحد السعودي يرفض التعاقد مع أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فشلت مؤخرا محاولات من أحد أندية الدوري السعودي، في الحصول على خدمات، الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد فتوح، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.



- أحد يرفض ضم فتوح

وصرح أحمد جلال الناقد الرياضي:" أن نادي أحد السعودي، تقدم بالفعل بعرض رسمي إلى نادي الزمالك للتعاقد مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأشار جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " نادي أحد السعودي عرض 500 ألف دولار لضم اللاعب، ولكن الزمالك طلب الحصول على 2 مليون دولار".

وواصل أحمد جلال: "اللاعب طلب أيضًا الحصول على 2 مليون دولار بالإضافة إلى مليون دولار منحة تعاقد، وهو ما تم رفضه وأغلق الملف تمامًا".

واختتم:" فتوح في طريقه لتكرار سيناريو معتز إينو للانتقال إلى الأهلي في نهاية الموسم الجاري".