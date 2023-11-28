فولهام يهزم وولفرهامبتون في البريميرليغ
اقتنص فولهام فوزاً مثيراً من ضيفه وولفرهامبتون 3-2، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".
افتتح فولهام التسجيل في الشوط الأول بواسطة أليكس إيوبي في الدقيقة الـ7، وأدرك وولفرهامبتون التعادل بواسطة ماثيوس كونها في الدقيقة الـ22، لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل الإيجابي (1-1).
في الشوط الثاني، أحرز ويليان الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ59، وبنفس الطريقة تمكن هوانغ هي تشان من إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة الـ75.
وعاد ويليان ليسجل الهدف الثالث لفريقه في اللحظات الأخيرة من اللقاء (د 90+4)، من ركلة جزاء نفذها بنجاح.
ورفع فولهام رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة في المركز الـ14، وتجمد رصيد وولفرهامبتون عند 15 نقطة في المركز الـ12.
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