مدرب المنتخب السابق يكشف أفضل حارس في مصر

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أحمد جودة - القاهرة -



كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول الأسبق، عن رأيه في مستوى حراس مرمى ادوري الممتاز الموسم الجاري.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": جميع حراس المرمى في الدوري المصري الممتاز على مستوى متقارب، باستثناء محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الذي يحافظ على ثبات مستواه منذ فترة طويلة، ويشارك في جميع المباريات بمختلف المسابقات، أما بقية الحراس فيعانون من تذبذب بالمستوى.

وأضاف: المعسكر الماضي للمنتخب الوطني الأول شاهدنا محمد صبحي ينضم لقائمة الفراعنة، والمعسكر قبل الماضي في أكتوبر انضم محمد أبو جبل، وقد نرى وجوه جديدة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار، وهو ما يشير إلى عدم ثقة الجهاز الفني في حارس مرمى آخر باستثناء محمد الشناوي.

وتابع: أنصح محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك بخوض تجربة الاحتراف الخارجي، فهو يحتاج لإعادة حساباته بشكل كبير في الفترة المقبلة حتى لا ينتهي مبكرًا.