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طارق السيد: تعديلات قانون الرياضة الجديد أعاد صلاحية الوزارة

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث طارق السيد رئيس نادي الاولمبي السابق عن تعديلات قانون الرياضة الجديد.

وقال طارق السيد رئيس نادي الأولمبي السابق عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد مع الإعلامي ايهاب الكومي: "تم إرسال قانون الرياضة لمجلس الشيوخ لدراسة مشروع القانون والتعديلات فيه ولم يتم التصويت حتى الآن على التعديلات بشكل نهائي".

أضاف: "القانون أعاد صلاحية وزارة الشباب والرياضة لكي تضع لائحة واحدة للأندية إلى جانب فصل اختصاصات التسوية والتحكيم واللجنة الأولمبية".

تابع: "حدث في السابق تداخل بين وزارة الرياضة وممركز التسوية التحكيم لكن القانون الجديد سيعيد النظر في بعض المواد لتجنب هذه المشكلة والتدخلات التي كانت تحدث.

اتم: "هناك بعض التعديلات خاصة بالاستثمار وإنشاء الشركات وأتمنى ان يحدث عليها تعديلات خاصة بمجلس الادارة والمستثمرين".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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