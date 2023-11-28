نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق السيد: تعديلات قانون الرياضة الجديد أعاد صلاحية الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث طارق السيد رئيس نادي الاولمبي السابق عن تعديلات قانون الرياضة الجديد.

وقال طارق السيد رئيس نادي الأولمبي السابق عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد مع الإعلامي ايهاب الكومي: "تم إرسال قانون الرياضة لمجلس الشيوخ لدراسة مشروع القانون والتعديلات فيه ولم يتم التصويت حتى الآن على التعديلات بشكل نهائي".

أضاف: "القانون أعاد صلاحية وزارة الشباب والرياضة لكي تضع لائحة واحدة للأندية إلى جانب فصل اختصاصات التسوية والتحكيم واللجنة الأولمبية".

تابع: "حدث في السابق تداخل بين وزارة الرياضة وممركز التسوية التحكيم لكن القانون الجديد سيعيد النظر في بعض المواد لتجنب هذه المشكلة والتدخلات التي كانت تحدث.

اتم: "هناك بعض التعديلات خاصة بالاستثمار وإنشاء الشركات وأتمنى ان يحدث عليها تعديلات خاصة بمجلس الادارة والمستثمرين".