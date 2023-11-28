نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق حازم إمام على عودة إمام عاشور لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري، عن موقفه من عودة إمام عاشور إلى صفوف منتخب مصر مستقبلا.

وجاءت التصريحات عبر برنامج الرقم عشرة، والذي يذاع عبر القناة الأولى.

الاستبعاد في المعسكر الماضي فقط

وقال حازم إمام: " استبعاد اللاعبين إمام عاشور، طارق حامد، حسين الشحات، خاص بالمعسكر الماضي فقط، والعودة متوقفة على مستواهم الفني".

وتابع: "خطأ اللاعبين ليس أخلاقي، ولا شخصي، والاستبعاد ليس نهائي".

واختتم: "أما ما أثير عن تعامل أيمن عبد العزيز، في موضوع الاعبين الثلاث ليس صحيح على الاطلاق".

وكان روري فيتوريا قد استبعد الثلاثي من مباراة سيراليون الأخيرة، ليلقى القرار الجدل حول سبب الاستبعاد.