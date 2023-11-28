جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نارية أمام لايبزيج الألماني مساء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: لويس، روبن دياز، ناثان آكي، جفارديول

خط الوسط: رودري، فيل فودين، جوليان ألفاريز

خط الهجوم: جيريمي دوكو، جريليش، إيرلينج هالاند.

موقف الفريقين من ترتيب المجموعة السابعة

مانشستر سيتي، 12 نقطة

لايبزيج، 9 نقاط

النجم الأحمر، نقطة واحدة

يانغ بويز، نقطة واحدة