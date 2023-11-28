نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين يعلن موعد إنتهاء الدوري المصري ويكشف عن إنطلاق كأس الرابطة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات عن موعد انتهاء الموسم الحالي، في حين سير الأمور كما خطط لها، كما أشار عن موعد انطلاق كأس الرابطة.



وصرح حسين عبر تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج "جمهور الثالثة"، قائلا: " لم نتمكن من تقييم وائل رياض في الوقت الحالي، وقد خاض منتخب الشباب معسكر من أربعة أيام فقط، وبالرغم من اعتذاره عن عدم مشاركته في البطولة إلا أنه يمتلك الجرأة للذهاب لتلك البطولة، ولم نخسر سوى مباراة واحدة في البطولة".



وأشار أنهم حاولوا تقليل الضغط على جميع الملاعب وتم نقل 4 أندية كانت تلعب على ستاد القاهرة لملاعب أخرى كانوع من التنويع بين الملاعب حتي لا يكون هناك ضغط على ملعب بعينه.



وأشار: " هناك ضغط كبير على ستاد السلام هناك أندية من القسم الثاني تلعب عليه المباريات وسيستضيف الكثير من المباريات ستاد القاهرة لأن هو الوحيد الذي يمكنه تحمل الكثير من المباريات لأن عشبه بين الطبيعي والصناعي وهذا مكلف للغاية".



واعلن عن موعد انتهاء الدوري قائلا: " أن لم يحدث أي شيء طارئ، وصارت الأمور كما خطط لها سننهي الدوري في نهاية شهر يوليو".



وعن موعد انطلاق كأس الرابطة، قال: "ستنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 7 أو 8 يناير المقبل وسنقوم بتحديد مواعيدها بعيدا عن مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية والمباريات المهمة بشكل عام في البطولة، وتم ارسال خطابات لجميع الأندية بمواعيد كأس الرابطة".