نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لاصوت يعلو في الوقت الراهن فوق صوت مباراة ميلان ضد بروسيا دورتموند والتي ستجمع بينهما على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند

وستنقل أحداث مباراة ميلان ضد بروسيا دورتموند عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لـ دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وستنقل بالتحديد عبر قناة bein sports 4، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

التردد: 12054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports 4 علي العرب سات

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة ميلان ضد بروسيا دورتموند

واختتم بروسيا دورتموند تحضيراته لمواجهة ميلان مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق أولى دقائق المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.