نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس فيوتشر يعلن تطورات مثيرة بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن ناديه لم يتلقى عروض رسمية للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن هناك علاقات جيدة مع الأهلي والاتصالات بين الناديين مستمرة، ولا توجد مفاوضات نهائيًا خلال الفترة الحالية.

وقال دعبس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي لديه خبرات وتاريخ عظيم، وتربطني علاقات محترمة مع القلعة الحمراء، ولم يتحدث معي بشأن التفاوض حول عمر كمال عبدالواحد، ولو هناك مجرد أحاديث أو اتصالات شفوية سأعلن عن ذلك".

وأضاف: "حال وصول أي شئ رسمي سوف يتم الاعلان عن الموقف بشفافية، والأهلي نادٍ كبير، وعمر كمال عبدالواحد من الصفقات الكبرى لأي فريق وهو لاعب دولي في منتخب مصر، وكذلك نفس الأمر بالنسبة لـ أحمد فتوح لاعب الزمالك".

وواصل: "لم نطلب ضم أي لاعب من الاهلي على سبيل الاعارة، لأنه لا يوجد اي مفاوضات رسمية لضم عمر كمال عبدالواحد كما يتردد، والثلاثي الذي انتشر اسمه نيدفيد وصلاح محسن وخالد عبدالفتاح من العناصر المميزة ولم نطلب التعاقد معهم مطلقًا، أتمنى ضمهم بكل تأكيد لكن لم نتحدث في هذا الأمر مطلقا".

وواصل: "كل ما يتردد حول طلب ضم عمر كمال عبدالواحد مقابل 7 مليون بالإضافة لضم لاعب من الأهلي غير صحيح، وهذه الأخبار مجرد اجتهادات، ولم يتم مناقشتها من الاساس".

وتابع: "نحن في فيوتشر نحتاج اللاعب خصوصا في ظل المشاركة بالكونفدرالية، ومن الوارد أن نصعد للدور القادم، ولكن يجب التأكيد سوف نفعل ما في مصلحة النادي واللاعب".

وأكد: "من الوارد بيع عمر كمال في يناير لو كان ذلك في مصلحة فيوتشر واللاعب، ودائمًا أي لاعب يريد الانتقال للأندية الجماهيرية، ولكن لم نحدد القيمة المالية للموافقة على رحيله".

وزاد: "عمر كمال لاعب كبير في نادٍ كبير، وهو ليس مجرد سلعة، ومودرن فيوتشر يحتاج لبناء علاقات مع الأندية ويبحث عن مصلحته".

وتابع: "عندما يتواجد عرض رسمي لضم عمر كمال من جانب أي نادٍ سوف أخرج للإعلان عن ذلك بشكل رسمي، ومن الوارد تجديد عقد اللاعب معنا ونتمنى الإبقاء عليه بكل تأكيد، والنادي الأهلي لديه الأولوية بكل تأكيد وساند النادي عند تكوينه، لأننا نحفظ (جمايل) الأهلي".

وأتم: "حدث اتصالات ودية مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسين لبيب رئيس الزمالك شخصية محترمة، ونتمنى عودة العلاقات الطيبة مع القلعة البيضاء، ولكن لا يوجد أي تواصل حاليًا".