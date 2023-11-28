نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة خلاف الأهلي وعبد المنعم بسبب العقد الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقترب لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي في الفترة الحالية، من حسم ملف تجديد عقد بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وأوصى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بضرورة الحفاظ على بعض نجوم الفريق من القوام الأساسي هذا الموسم، لمواصلة مسيرة حصد الألقاب.

- تطورات تجديد عقد عبد المنعم

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" لا توجد أي جلسات بين النادي الأهلي ومحمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تعديل عقده".

وأضاف هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كل ما يتم تداوله عن وجود صدام خلافات غير صحيحة، والنادي لن يعقد أي جلسات معه إلا بعد الانتهاء عقب نهاية كأس العالم للأندية".

وأختتم أمير هشام: " عقد منعم يتبقى به موسم بخلاف الموسم الحالي، واللاعب لا يملك أي عروض في الوقت الحالي، وعبدالمنعم لم يدخل في أي خلافات مع المسؤولين".