نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرو يقود الهجوم.. تشكيل ميلان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلق العد التنازلي للقمة النارية التي ستجمع بين ميلان ضد بروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي يترقبها الكثير من مشجعي ومتابعي الساحرة في كل مكان.

تشكيل ميلان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

ومن جهته فقد استقر ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول بنادي لكرة القدم بنادي إي سي ميلان على تشكيل عناصر فريقه لمواجهة العملاق الألماني حيث يضم كل من:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: دافيد كالابريا- ماليك ثياو- فيكايو توموري- ثيو هيرنانديز.

الوسط: يونس موسى- تيجاني ريندرز- توماسو بوبيجا.

الهجوم: أولفيه جيرو- لوكا يوفيتش- كريستيان بوليسيتش.

موعد مباراة ميلان وبروسيا دورتموند

وتقام القمة الإيطالية الألمانية مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويشهر الحكم ضربة البداية عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.