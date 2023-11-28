نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستأنف نادي بيراميدز منافسات الدوري المصري بمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري للموسم 2023/2024.

يطمح فريق بيراميدز، بقيادة جايمي باتشيكو، في مواصلة تألقه بعد فوزه الأخير في دوري أبطال إفريقيا على مازيمبي بهدف نظيف، سعيًا لتحقيق الانتصار وتحقيق النقاط الكاملة لتسلق صدارة الترتيب الدوري، فيما يسعى بيراميدز أيضًا لتعويض الخسارة الأخيرة في كأس مصر أمام الزمالك، بعد اقصاؤه من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل ثلاثة أهداف لكل فريق.

وفي نفس السياق، يسعى فريق الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، لتعويض نتائج الفريق السلبية بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وتحسين مركز بجدول الترتيب، فيما شدد جلال للاعبين على ضرورة الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع نتائج الفريق.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة، وحقق الفريق الفوز خلال 4 مباريات وتعادل في مباراة فيما تلقى الهزيمة خلال مباراة وحيدة، فيما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، حققهم الفريق من فوز وتعادل فيما نال الهزيمة خلال 4 مباريات.

موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في دوري Nile

تنطلق مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي، التي يستضيفها ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في دوري Nile



تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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