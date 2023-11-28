نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الإسماعيلي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة هامة ومرتقبة أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب استاد الدفاع الجوي في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة، حققهم الفريق من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة، فيما تلقى الهزيمة في مباراة، وسجل لاعبو بيراميدز 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا هاما على حساب نظيره مازيمبي الكونغولي، بهدف دون رد، في مستهل منافسات في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي،ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة القارية.

وأوقعت قرعة دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز في المجموعة الأولي، والتي تضم أندية صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي، ونواذيبو الموريتاني.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الإسماعيلي في دوري Nile

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي