نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد نافباخور اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق نافباخور نامانجان الأوزبكي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري؛ في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا

حيث من المقرر أن تقام مباراة الهلال مع نظيره فريق نافباخور، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويدخل فريق الهلال مباراة اليوم، وهو في صدارة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق نافباخور، المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا

وتعد قناة beIN Sports AFC HD، وقناة ssc sports، هي المسئولة عن إذاعة مباراة الهلال ضد نافباخور نامانجان مساء اليوم ببطولة دوري أبطال آسيا بشكل حصري ومباشر، في موسمه الحالي 2023-2024.