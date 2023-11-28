انت الان تتابع خبر"بتر" ساق نجل كريستيانو رونالدو في السعودية تصعق الجميع!! صورة بعد خروجه من العمليات تبكي جورجينا عليه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مفادها أن نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كريستيانو جونيور، قد تعرض لبتر ساقه. وقد صدمت هذه الأنباء الجمهور وأثارت تساؤلات حول صحته. ظهر كريستيانو جونيور مؤخرًا وهو يدعم فريقه "براعم النصر" في مباراتهم ضد الهلال في الدوري السعودي للبراعم، حيث كان يستخدم العكازات ويرتدي جبيرة. ومع ذلك، نفت مصادر رياضية هذه الشائعات وأكدت أنه لم يتم بتر ساقه. ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، فإن كريستيانو جونيور تعرض لإصابة أثناء التدريبات مع فريق النصر للبراعم في المراحل السنية، وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين. وأشارت التقارير إلى أنه تم رؤية كريستيانو جونيور وهو يستخدم العكازات أثناء حضوره مباراة فريق براعم النصر ضد الهلال. وظهر كريستيانو جونيور وهو يرتدي دعامة على كاحله لحمايته من الإصابة، حيث توفر هذه الدعامة الدعم والثبات للكاحل وتحمي المفصل. في المباراة نفسها، فاز فريق براعم النصر على الهلال بنتيجة 3-1 في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للبراعم. تمت المباراة على أرضية ملعب حرس الحدود في الرياض.