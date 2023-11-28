نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والموافق 28 من شهر نوفمبر الحالي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مباراة لاتسيو الإيطالي وسيلتك الإسكوتلندي، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة فينورد روتردام الهولندي وأتلتيكو مدريد الإسباني، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة يونج بويز السويسري وسرفينا زفيزدا الصربي، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج الألماني، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة برشلونة وبورتو البرتغالي، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف يتم نقل مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات البطولة.