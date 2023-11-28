نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام سموحة.

ويستضيف الأهلي نظيره سموحة في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - مروان حمدي - إمام عاشور

الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - صلاح محسن.