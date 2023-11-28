نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة شاختار دونيتسك ضد رويال أنتويرب اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شاختار دونيتسك الأوكراني نظيره رويال أنتويرب البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 على ملعب "فولكسبارك"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق الأوكراني المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة مثلهما، فيما يتذيل الفريق البلجيكي الترتيب، دون نقاط، بعد خسارة أربع مباريات.

موعد مباراة شاختار دونيتسك ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة شاختار دونيتسك ورويال أنتويرب اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة شاختار دونيتسك ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة شاختار دونيتسك ضد رويال أنتويرب مساء اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها.